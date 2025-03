Elfajult a Pride-tüntetés: Szabó Bálint át akarta úszni a Dunát, végül rendőrök mentették ki és újra kellett éleszteni

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Hadházy Ákos kedd délután a Pride melletti tüntetést szervezett a fővárosban, amely után a résztvevők egy része a Szabadság hídhoz vonult és elfoglalta azt. Innen egy kisebb csoport aztán tovább vonult a Petőfi hídra. Egy időre itt is sikerült megakasztani a forgalmat, a kamerák pedig egy teljesen szürreális jelenetsort is rögzítettek ezen a helyszínen.