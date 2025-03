„Az életben a legfontosabb dolog szeretni és szeretve lenni. Szörnyű érzés, ha titkolóznod kell, mert félsz a megvetéstől és a kirekesztéstől. Ez megöli a lelket, elfojtja a szerelmet – ezt senkinek sem kívánom.

Az elmúlt években, amikor csak tehettem, ott voltam a Pride-on. Vonultam a tömeggel, mert nem tűrhetjük a jobboldali kormány által szított gyűlöletet. Mert mi nem ilyenek vagyunk.

Most viszont hangosabbnak kell lennünk, mint valaha. Orbánék gyűlöletgyára maximális fordulatszámon pörög: sorosozás, poloskázás, és most ez. Higgyétek el, még tovább fogják fokozni – addig, amíg mi azt nem mondjuk: elég!

A mi családunkban természetes a nyitottság és az elfogadás. A gyerekeinket is erre neveltük, mert azt akarom, hogy jó emberek legyenek. És büszke vagyok arra, hogy jó emberek lettek. Idén biztosan ott leszünk a Pride-on, mert senkinek sem hagyom, hogy ettől a jogunktól megfosszanak.

Találkozunk?”