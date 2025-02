Régi kérdés: Jó-e az, ha a tanulatlanok beleszólnak az ország ügyeibe?

A tetszhalott állapotban lévő Jobbik most egy petícióval szeretne életre kelni, a választójog átalakításához gyűjtenek támogatásokat. A párt sajtóosztálya a Mandinernek azt válaszolta, minap jelentették be az akciójukat, amely online már elindult, és hamarosan kezdődik az országjárás is, amikor már papíron is alá lehet írni a dokumentumot. Azt is közölték, hogy mivel még nagyon rövid idő telt csak el, így nem releváns arról beszélni, eddig hány aláírást sikerült szerezniük.

A Jobbik több ponton módosítaná a választójogi törvényt, többek között visszaállítanák a kétfordulós rendszert, eltörölnék a győzteskompenzációt, átalakítanák az egyéni választókerületeket. De az igazán lényeges az első pont, miszerint a választási jogosultságot a 8 osztályos alapműveltség teljesítéséhez kötnék, mondván, a döntéshozatal a felelős, tájékozott állampolgárok kezében legyen.

Azaz újra felmelegítették a műveltségi cenzus bevezetésének az ötletét, amely az elmúlt években már többször felvetődött

– a régi Jobbik és a Mi Hazánk voltak az ötletgazdák –, de eddig elhaltak ezek a kezdeményezések.

Most megkérdeztük az ellenzéki pártokat, mi a véleményük a Jobbik javaslatáról, azoknak a véleményét közöljük, akik reagáltak a megkeresésünkre.

MSZP:

„Egy ilyen javaslat megítélésekor fontos, hogy a választójog korlátozásának kérdését a demokratikus alapelvek, az esélyegyenlőség, valamint a társadalmi igazságosság szempontjából vizsgáljuk. A baloldali értékrend szerint a demokrácia egyik alapvető eleme az egyenlő részvétel lehetősége, amely nem korlátozható olyan módon, ami bizonyos társadalmi csoportokat kizárhatna a politikai döntéshozatalból.

Bár a tájékozottság és az oktatás fontossága vitathatatlan, az ehhez való hozzáférés egyenlőtlenségei sok esetben maguk is társadalmi hátrányokból erednek, amelyekért nem az egyének, hanem a rendszer felelős.

Egy olyan javaslat, amely a választójogot oktatási teljesítményhez köti, nem a problémák gyökerét célozza meg, hanem tovább növelheti a meglévő egyenlőtlenségeket.

Ehelyett az oktatáshoz való hozzáférés bővítése, a társadalmi felzárkóztatás és a politikai tudatosság erősítése lehetne a helyes irány. Mi több, jogot szeretnénk, nem kevesebbet. Az a feladat, hogy az emberek értsék a jogaik gyakorlásában rejlő lehetőségeket, és éljenek velük.