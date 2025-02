„BODACZ BALÁZST KEDVELEM, DE…

Hát, nem is tudom, de valamit helyre kell tennem. A múltkor -jogosan- teljesen hülyének állítottam be az ATV reggeli műsorvezetőjét. Ez így utólag elég kellemetlen, mert a csatornánál hosszú éveket húztam le, de mentségemre szolgáljon, hogy amit láttam ettől a tehetségtelen fickótól (Ágnes: »Tokár Tamástól.«), nem az ATV elleni támadás volt. Ma este viszont az ATV esti műsorában Bodacz Balázst néztem. Nagyon jónak tartom, ami azért érdekes, mert semmiben nem hasonlít hozzám, legfeljebb annyiban, hogy ő is felkészült az interjúalanyából.

Én annak idején azért lettem »sztár«, mert személyes voltam, magamat adtam, és hát persze Liptai Claudiával volt köztünk egy kémia. Szegény Balázs egyedül van. Krug Emília, mint nő, nem is számít. Igazából nincs recept arra, hogy ki mitől jó, mert hát legyünk őszinték, rajtam kívül ki az, aki még őszintén beszélne magáról, az előítéleteiről, és képes nagyot váltani, mint én, például a melegekkel kapcsolatban?! Őszinte vagyok: gyűlölöm az Orbán-rendszert, de ha önként eltakarodnak, képes vagyok megbocsátani.”

