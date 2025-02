Orbán Viktor Madridból üzen Brüsszelnek: Migrációban Magyarországon nincs kompromisszum

Cikkünk frissül!

Orbán Viktor miniszterelnök az egyik vezérszónoka a Patrióták Európáért (PfE) pártcsalád idei első, Madridban megrendezett csúcstalálkozójának. „Trump elnök fenekestől felforgatta a nemzetközi politikát. Most rajtunk, Patriótákon a sor, hogy Brüsszelben is érvényt szerezzünk az emberek akaratának. Ideje bevenni Brüsszelt!” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök az esemény előtt.

A rendezvény jelmondata a Fidesz által régóta használt MEGA (Make Europe Great Again, azaz Tegyük újra naggyá Európát) szlogen lesz, amelyet a Donald Trump által használt Make America Great Again mintájára találtak ki.

A Patrióták Európáért jelenleg a harmadik legnagyobb politikai csoport az Európai Parlamentben, a 720 képviselőből 86-an ehhez a pártcsaládhoz tartoznak.

A rendezvény elején több ország képviselője is felszólalt: mindegyikük egyetértett abban, hogy az eddig folytatott európai politikának véget kell vetni, az illegális migrációt meg kell állítani, a woke- és genderelméleteket kukába kell dobni, a globalista felfogással pedig le kell számolni. Kiemelték:

a szavazók Európa-szerte kifejezték álláspontjukat ezekkel a témákkal kapcsolatban.

Geert Wilders a holland Szabadságpárt vezetője beszédében jelentős változásokat vizionált Európában, szerinte az embereknek annyira elegük van a migrációból és a bűnözésből, a woke-ból, hogy hamarosan több országban is a Patrióták tagjai juthatnak hatalomra, így például Franciaországban és Spanyolországban is. Wilders kitért arra is, hogy Donald Trump amerikai elnököt a bátyjuknak tekintik, akivel hasonló célokért küzdenek.

Wilders után Matteo Salvini, majd Marin Le Pen is felszólalt, utánuk pedig Orbán Viktor következett. A magyar kormányfő azzal kezdte, hogy nemcsak kormányfőként, de ellenzéki vezetőként is rekorder Magyarországon az ezekben a pozíciókban eltöltött időt tekintve.

Orbán Viktor: Éljen a Rekonkviszta!

„Aki kormányra szeretne kerülni, annak először a nemzetet kell szolgálnia. Szenvedéssel és fájdalommal jár. Santiago, ti eleget szenvedtetek, ideje, hogy kormányra kerüljetek” – üzent a kormányfő a házigazda Santiago Abascalnak, a Vox vezérének.