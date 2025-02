Orbán Viktor a Mandinernek: Ami a magyaroknak fontos, ki fogom harcolni minden alkalommal

Felmerülhet persze, miért nem jön inkább ő Európába. Ám Amerikában sokkal nyilvánvalóbb az, ami Magyarországról nézve még kevésbé látszik, hogy minden átalakul. Mi, magyarok még mindig „benne vagyunk” az európai történelemben, amiről azt hisszük, ez a világtörténelem főárama. Ez sokáig így is volt, ezt tanultuk az iskolában. Akkor még Európa a világ legnagyobb gazdasága volt, ma csak a harmadik. Lassan rá kell jönnünk, hogy ennek a korszaknak vége van, és Európa lefele ívelő korszakában van sajnos. Nincs benne szufla, elhagyta az életerő. Új tápanyagra lenne égető szüksége, ami visszanövesztené az izomzatát, felfrissítené szellemét. Közben

a világon máshol épp nagy izmokat növesztő, korábban messze Európa mögé rangsorolt térségek emelkednek fel. A jövő az arab térségben, Kínában vagy Közép-Ázsiában van, s nem az Európai Unióban.

Az amerikaiak úgy döntöttek, hogy ideje Amerikának is a jelenben élnie. Úgy gondoltam tehát, érdemes eljönni és két dolgot üzenni a világnak.

Mit?

Az egyik, hogy Magyarország továbbra is érdekes, erős, elkötelezett, izgalmas és tanulságos ország, a miniszterelnöke pedig a leghosszabb ideje szolgáló miniszterelnök, van tapasztalata, amit meg tud osztani a világgal. Másrészt a magyarok már tudják, a jövő nem ott van, ahol ők laknak, hanem valahol máshol. És nekünk most ehhez a jövőhöz kell odaillesztenünk Magyarországot, nem maradhatunk csak az Európai Unió keretrendszerében. Magyarország pedig erre kész, nyitott, eljött, itt van.

Nem sokkal korábban találkozott Alice Weidellel, aki Németország második legnagyobb pártjának a vezetője. Mit emelne ki tapasztalatként?

Rendkívül érdekes tárgyalásom volt a pártelnök asszonnyal. Régen volt részem ilyen élményben. Az európai vezetők a liberális újságírás nyelvét beszélik, tehát amikor politikáról beszélnek, akkor is olyan, mintha liberális véleménycikket olvasnék. Nincs a mondatoknak éle. Nem tudják azt sem, mit akarnak, mintha szégyellnék, hogy akarnak valamit. Amit mi vezető típusnak nevezünk Magyarországon, az lassan lekerül az európai palettáról. És most jött egy hölgy, aki keményebb és egyenesebb, mint az elpuhult európai mainstream: akarat és képzelet van abban, amit mond. Sőt: elképzelés, optimizmus és erő.

Miközben Donald Trump épp Putyinnal készül békét kötni, európai vezetők egy olyan dokumentumot írnak alá, amelyben az áll, hogy továbbra is szeretnék folytatni a háborút. Ekkora ellentétet a transzatlanti világon belül talán még soha nem láttunk.

Valóban, ráadásul van egy mélyebb nézetkülönbség is. Mi, magyarok értjük, a Patrióták Európáért értik, és még Tucker Carlson is érti, hogy a nyugati gondolkodás rendje és logikája megváltozik. Megállíthatatlanul. Ez azért van, mert a Donald Trump nevű oroszlán kiszabadult a csapdából, és még az oroszlánokat is megszégyenítő bátorsággal belefogott a munkába. Nem azzal kezdte, hogy hozott néhány konkrét döntést – persze az is volt –, hanem világossá tette, hogy Amerika számára más a jó és más a rossz a világban, mint a demokrata kormányzat alatt volt.

Az embereknek eddig azt mondták, a migráció jó, ő kimondja, hogy igenis rossz. Eddig azt mondták nekik, hogy aki a békéről beszél, az rossz ember, mert a háború a helyes dolog. Pedig fordítva van: a béke jó, a háború rossz.

Eddig azt mondták, a green deal mindenek felett áll. Trump azt mondja, nem, mert versenyképesség nélkül nem lehet megvédeni a környezetet sem. Azt mondták az embereknek, hogy a kereszténység egy idejétmúlt, nevetséges dolog, a hívek tudatlanok, ott ragadtak a ráció előtti világban. De Trump azt mondta: nem, hiszen az istenhívő emberek közössége és a keresztény hagyomány igenis fontos egy nemzet számára. És aki megbecsüli, az a jó oldalon, pontosabban a jó oldalán áll. Ugyanezt mondta a családokról, mindenfajta genderre, nemváltásra nemet mondott. Van a férfi meg a nő, s aki mást mond, téved. Eddig azt mondták, az energia ellensége a helyes emberi fejlődésnek, pedig olcsó energia nélkül nem tudunk az emberek számára elfogadható életet teremteni. Ezek nekünk nem újdonságok, a magyarok számára mindez evidencia. Ám a nyugati gondolkodásmód felszabadító átalakulása ez, hiszen mindarról, amiről Trump most kimondta, hogy ez a józan, ez a jó, azt eddig a liberálisok megbélyegezték, elutasították.

A nyugati politikusok Európában Trump ellen mennének, csakhogy már nem lehet, a változás olyan erővel jön, és annyira a józan ésszel esik egybe, s a természetes emberi értékítéletnek felel meg, hogy immár feltartóztathatatlan.

Trump bejelentette, hogy az a politika, amely azt mondja, hogy támogatjuk a háborút és az öldöklést, kerül, amibe kerül, az egy rossz megközelítés. Ezzel szemben megteremtjük a békét, kerül, amibe kerül. Megtette a döntő lépést: felvette a kapcsolatot az orosz elnökkel, szervezés alatt áll egy komoly találkozó. Ugyanakkor ki fog derülni, hogy kizárólag az ukrán háború ügyében nem elég megállapodni, az egész világrendet kell bevonni a tárgyalásba. Ide tartozik Oroszország helye a világgazdaságban, a világ energiarendszerében, a világ katonai és biztonsági rendszerében, az európai biztonsági architektúrában, és ott van még Ukrajna. Ezek már elég nagy csomagot jelentenek ahhoz, hogy megállapodást lehessen kötni. Úgy vélem, ez megtörténik, csak az európaiak erről a vonatról megint lemaradnak.

Azt szoktuk meg a II. világháború óta, hogy „árnyékrepülésben” követik az európaiak az amerikaiakat. Most mégis az ellenkezője zajlik: csak azért is ellen tartanak. Lehet-e ebben elmozdulás?

Az európai vezetők harapófogóban vannak, mert az egyik oldalról a transzatlanti együttműködés meghatározó szereplője, az USA jár az élen az értékrend és a gondolkodás megváltozásában, a harapófogó másik pofája pedig maga a nép, akik ezzel egyetértenek. Ők sem akarnak háborút, migrációt, nem akarják, hogy a green deal tönkretegye a családok háztartását, hogy kigúnyolják a hagyományos értékeket, hogy nevetség tárgyává tegyék a genderpolitika támogatásán keresztül a hagyományos családmodellet. S ez a két dolog, a megváltozott amerikai hatalmi rendszer meg az európai emberek együtt egyre nagyobb nyomást helyeznek az európai liberális, progresszív elitre. Ami nem hajlik, az törik.

Trump meg tudja kötni a békét belátható időn belül?

Szerintem igen.

És akkor ebbe az európaiak érdeke bele fog tudni kerülni, vagy sem?

Nem. Azért nem, mert senki nem fog értünk harcolni. Egy olyan közösségért, amely nem áll ki saját magért, nem harcol, más sem fog kiállni. Ha a nyugat-európai vezetők nem értik meg, mi történik, ha nem vesznek benne részt, ki is fognak maradni a rendezésből. Ám ha kimaradnak, akkor nem lesz, aki képviselje az érdekeiket.

Ez a reálpolitika világa, nem a moralizáló esszéíróké, itt kemény tények és érdekek vannak. Ha nem küzdesz a népedért, a hazádért, egyszerűen kívül maradsz mindenen. Amit Európa most csinál, azzal azt kockáztatja, hogy minden fontos megállapodásból, ami el fogja dönteni a jövőnket, kimarad.

Mi, magyarok a magunk súlyának megfelelően ott leszünk. Lehet, hogy Európa kimarad, de Magyarország mindig ott lesz, kapcsolatokat tart fenn, és ami a magyaroknak fontos, azt ki fogom harcolni minden alkalommal.