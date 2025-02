Nincsenek nem létező egyetemi címek az NKE-n – a tanárképző kar dékánja a Mandinernek

Miért lehet vonzó az NKE tanárképzése a jelentkezők számára?

Nem csupán az elméleti ismeretek megszerzését állítjuk a középpontba, hanem a gyakorlatorientált képzési rendszerünk révén a tanári hivatás mint gyakorlat elsajátítását is. A nagyarányú intézménylátogatással, a tanári munka megfigyelésével és az oktatási-nevelési gyakorlatokkal a valós pedagógiai feladatokra készítjük fel a hallgatóinkat. Ezt segíti elő mentori hálózatunk is: a hozzánk érkező hallgatót az első félévtől kezdve gyakorló pedagógusként is dolgozó mentor támogatja a tanulmányaiban, illetve a szakmai gyakorlatai során.

A szakmai gyakorlatot sem csupán az utolsó tanévükben végzik a hallgatók, hanem már a képzésük elején megismerkednek különböző oktatási-nevelési intézményekkel, az óvodától az általános iskolán és a speciális nevelési intézeteken keresztül a középiskoláig. Emellett az autentikus tudáselsajátítást kiterjedt terepgyakorlat-rendszerünk is ösztönzi: hallgatóink az egyetemi kurzusokon tanultakat önálló tapasztalatszerzéssel mélyíthetik el a Kárpát-medence különböző területein töltött gyakorlatokon. Például a magyar szakosok a nyelvjárásokról tanultakat, a történelem szakosok a jellegzetes történelmi helyszínek ismeretét, a földrajz szakosok pedig akár a kőzettani vagy térképészeti ismereteiket külső helyszíneken sajátíthatják el; a nyelvszakosok külföldi részképzéseken vehetnek részt.

A tanárképzésünk egyediségét az is adja, hogy a kétszakos, osztatlan (azaz ötéves) képzésünkben a tanárnak készülő hallgatóink a tanári diplomájuk mellé az egyik szakjukból – egy külön modul elvégzésével – bölcsészdiplomát is szerezhetnek a képzési idejük alatt.

Fontos ösztönző lehet továbbá az egyetem tehetséggondozó tevékenysége is: már szeptembertől elindulnak a karunkon a tudományos diákkörök, továbbá az egyetemünkön példamutató módon működő szakkollégiumi munkát a tanár- és bölcsész szakos hallgatókra is kiterjesztjük. A képzés gyakorlatorientáltsága, az egyedi mentorrendszer, a Ludovika Campus nyújtotta adottságok mellett egyetemünk a hallgatóknak segítséget nyújt kollégiumi helyekkel és kiemelt ösztöndíj-lehetőségekkel, hogy kifejezetten a tanulmányaikra tudjanak koncentrálni. Így azok is tudnak nálunk tanulni, akik esetleg nem tudnák megengedni maguknak a fővárosi továbbtanulást, de szeretnék a tanári hivatást életpályául választani.