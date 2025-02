Kéz a kézben vágott vissza a rágalmazóknak az NKE és az ELTE

Nincsenek nem létező egyetemi címek az NKE-n – a tanárképző kar dékánja a Mandinernek

Veszelszki Ágnes, az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar dékánja elmondta azt is, hogy miért vonnak be a szakmájukban elismert, azt régóta sikeresen végző, gyakorlati szakembereket – a kar esetében tanárokat, pedagógusokat – is a képzésükbe.