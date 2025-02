„Nem sokára fel jön a nap!” – Varju László reménytelen küzdelmet folytat a helyesírással

A DK honlapján fellelhető önéletrajza szerint egyébként Varju vájár, aknász, valamint robbantómester képesítést szerzett, de ő igazi megtestesítője az egykori szocialista álomnak, jó munkásemberből értelmiségi lett, két egyetemen is sikerült közgazdász diplomát szereznie, majd 2009-től az azóta jobb létre szenderült Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktorandusz hallgatója. Hogy még mindig, 16 év elteltével is az, vagy csak nem frissítette a cv-jét, nem derül ki, holott

biztosan tömegek lennének kíváncsiak arra, hogyan alakult a politikus felsőoktatási karrierje.

Azt viszont tudjuk, hogy Varju, amellett, hogy hosszú ideig koptatta a parlament padsorait, volt polgármester, államtitkár, s legutóbb a miniszterségig is vitte – igaz, hogy csak az árnyékkormányban, de minden apróságon ne akadjunk már fenn, ugyan kérem! Az eredeti tervek szerint 2026-tól a Dobrev-kabinetben ő felelt volna az energia- és rezsiügyekért, de még mielőtt győzhetett volna a DK 15 hónap múlva – ahhoz persze a Fidesznek is lett volna még egy-két szava –, tavaly júniusban jött a Tisza és az áradás elvitte Varju miniszteri álmait is. (Nem kis szerencséjére, persze, mert annak a tárcának a vezetőjeként sokat kellett volna számolnia, s ki tudja, hogyan birkózik meg a négy alapművelettel.)

A múlt év végi jogerős bírósági ítéletek azonban még az országházi büféből is kitiltották,

de ő nem adja fel, alig két hónap múlva visszatérne. Addig pedig kampányol, akciózik, nyilatkozik, a Facebookra írogat. De sajnos nem fogadja meg a hívei tanácsát, akik pedig segítő szándékkal figyelmeztetik egy olyan nyelvtani szabályra, amelyet a negyedikes általános iskolás lurkók többsége már sikerrel elsajátított: ha az igekötő az ige előtt áll, akkor egybeírjuk őket. Sőt, a „nemsokára” is egy szó.