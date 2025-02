Misztikus fényoszlopok ragyogtak Borsod felett (VIDEÓ)

Borsod felett ragyogó látványos fényoszlopokról készítettek felvételeket az Időkép webkamerái szerdán, hajnali fél 1 és 2 óra között. Több fényoszlop is tündökölt az égbolton, köztük akadtak egészen látványos példányok is, mint amilyen Kisgyőr felett is világított több mint egy órán keresztül – írják az oldalon.

A különös természeti jelenséget a légkörben lebegő lap- és oszlopkristályokról visszaverődő fény hozza létre. Színük megegyezik felszíni fényforrás színével, így egymás mellett több színárnyalatban ragyogó oszlopokat is láthatunk.