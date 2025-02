A Mi Hazánk feljelenti Ruszin-Szendi Romuluszt a luxusvilla és az ukrajnai út miatt

Ahogy lapunk korábban megírta, a Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romolusz közel egymilliárd forint értékű szolgálati villát építtetett. Az eset komoly felháborodást váltott ki, még a Tisza szimpatizánsai körében is. Magyar Péter ez idáig nem kommentálta a történteket. A 24.hu értesülése szerint most a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tesz Ruszin-Szendi Romulusz ellen, méghozzá „szolgálati visszaélés mint katonai bűncselekmény” gyanúja miatt, valamint „önkényes eltávozás” ügyében – jelentette be a párt.

A beadványban a volt katonai vezető 928 millió forintos szolgálati villájának ügyét, valamint Ukrajnába tett 2022-es látogatását kifogásolják.

A luxusingatlan építése épp háborús veszélyhelyzet idején történt

Novák Előd országgyűlési képviselő szerint a vezérkari főnök leváltásának körülményei továbbra sem tisztázottak, különösen annak fényében, hogy „a milliárdos ingatlant a kaszinókoncessziókon meggazdagodott oligarchából lett miniszter alá tartozó egyik háttérintézmény rendelte meg”. Hozzátette, hogy „eddig eljárást sem indítottak az ügyben senki ellen”, miközben a luxusingatlan építése épp háborús veszélyhelyzet idején történt, amikor a forrásokat a haza védelmére kellett volna fordítani.

Sajtóhírek szerint a Dunakeszin található ingatlant eredetileg 244 millió forintért vásárolták, majd további 683 millió forintos felújítást végeztek rajta, amelynek részeként például 6 millió forintért masszázsmedencét alakítottak ki. Ugyancsak a sajtóban megjelent becslések szerint, a Ruszin-Szendi által használt ingatlan hatszor annyiba került, mint a korábbi vezérkari főnökök rezidenciái, ráadásul utódja nem is költözött be az épületbe.

Az ügy politikai dimenziót is kapott, miután Ruszin-Szendi Romulusz felszólalt a Tisza Párt kongresszusán, majd bejelentették, hogy szakértőként csatlakozik a Magyar Péter vezette ellenzéki formációhoz. Magyar Péter közleményében azzal védekezett, hogy a szóban forgó ingatlan továbbra is a magyar állam tulajdonában áll, és annak megrendelése nem a vezérkari főnök döntése volt, hanem a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményének hatáskörébe tartozott. Magyar szerint az ügyben a kormány hitelessége is megkérdőjelezhető, hiszen

ez az épület, ellentétben a korábbi honvédelmi vezetők számára készült ingatlanokkal, nem került piaci ár alatt a leköszönő vezérkari főnök tulajdonába”.

A Mi Hazánk emellett tisztázni kívánja Ruszin-Szendi 2022-es ukrajnai látogatásának körülményeit is. A párt feljelentést tett „önkényes eltávozás” ügyében, hogy kiderüljön, a volt vezérkari főnök valóban mandátum nélkül utazott-e Ukrajnába tárgyalni. Ruszin-Szendi ugyanakkor azt állítja, hogy miniszteri engedéllyel vett részt a találkozón.

