Kormányszóvivő: Magyar Péter emberei a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélnek

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki szerint a nyugdíjasok mindig a balliberálisok megszorításainak célkeresztjében voltak. „Mindig rajtuk spóroltak. Gyurcsány, Bajnai elvette a 13. havi nyugdíjat az idősektől és most a Tisza ugyanazt akarja. Ugyanazt a balos gazdaságpolitikát veszik elő újra és újra” – fogalmazott, majd kifejtette:

Magyar Péter emberei is a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélnek.

„Épp, ahogy Brüsszel is. Micsoda véletlen! Nagyon úgy tűnik, hogy – ahogy a saját tanácsadója elmondta-, Magyar Péter egyszerűen nem szereti az időseket, és a brüsszeli gazdáit jobban szereti. Nagyon meg akar nekik felelni. Akkor most még egyszer, nyomatékosan Brüsszel régi és új embereinek is: El a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól! Az időseket pedig szeretném megnyugtatni, hogy a kormány teljesíti, amit vállalt: hamarosan érkezik a 13. havi nyugdíj!” – hangsúlyozta videójában a politikus, amelyet ide kattintva tekinthetnek meg.

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton