nevezetesen arra, hogy 2026-ban bármi is történjék – amennyiben nem utcahosszal győzünk, amire azért az ellenbizonyíték is mindig megvan, lásd még szemléltető példaként 2010-et, 2014-et, 2018-at, 2022-őt -, de illegitimnek kell tekintetni a választás eredményét. (mint a grúz recept, de ezt most csak halkan súgom meg, mintha Uj Péter horgászladikjában beszélnék egy áprilisi hajnalon.)

erre trenírozzák, erre készítik fel, erre hangolják egyébként nem kevés számú követőiket. nyilván, mindannyian propi tevékenységet végeznek, HVG-től 444-ig, de, ugye, kit is érdekel ez? nekik, önmaguk számára nem felróható módon – 5. kiegészítés, Amerikai Alkotmány, élek vele! -, az számít, hogy ne az legyen, ami most van. nekünk meg az, hogy az legyen, ami most van.

ezért lesz ez nagy harc. és ezért kell mindenkinek már most felkészülnie arra, hogy Brüsszel, Petykó, HVG, meg minden csatolt részeik szügyig beleállnak majd abba, ha szükséges, hogy illegitim. hogy diktatúra. hogy Grúzia. hogy Orbán. tököm se tudja. de ez faktum. sőt, faktúm. kegyetlen lesz, de megcsináljuk. akkor is, ha addig még napi 47 débé cikkben mondják el, hogy háhá, valójában már nyertünk. valójában már sehol se’ vagytok. most sem.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd