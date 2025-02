Hatalmasat ment Gyurcsány: love is love, je suis Ukraine, de szerinte a legveszélyesebb ellenfél immár Donald Trump a politikában

Ez a véleménye Gyurcsány Ferencnek Orbán Viktorról

Gyurcsány így is tett. „A Titanic süllyed, a kapitány italt rendel és zenét a nagyérdemű vendégeknek” – fogalmazott a DK elnöke az ATV beszámolója alapján, a politikus szerint az ország előtt sötét jövő áll. Véleménye szerint „kegyetlen időszak következik”, olyan gazdasági és politikai válságokkal, amelyekkel az elmúlt 70 évben még nem találkozott Magyarország. A következő időszakot egy „nagypályás történelmi meccshez” hasonlította Gyurcsány, amely már el is kezdődött. „Amit eddig láttunk, az kutyafüle ahhoz képest, ami most vár ránk” – fogalmazott.

A 15 évnyi Orbán-kormányzás eredményét egyértelműnek nevezte: Magyarország egy „fáradt, alapvetően lecsúszó ország”, és bár a kormányfő másként láthatja a helyzetet, Gyurcsány véleménye szerint a valóság kegyetlenebb.

A kormányfőt egy „nagypályás politikai gazembernek” nevezte, aki nem kisebb léptékben játssza a politikai játékot, de belépett a „nagyok alján”, és most ott „a pokol tornácán” találja magát, amit „Dante kollégával” kellene megismernie – olvasható az ATV tudósításában.

Gyurcsány arról is beszélt, hogy Orbán Viktor nem tesz semmit annak érdekében, hogy jobb életet biztosítson a magyar emberek számára, és hogy a kormány sem érdeklődést, sem tervet, sem erőt nem mutat a helyzet javítására. Ezt követően példákkal próbálta alátámasztani, miért rossz a magyar gazdaság és társadalom helyzete. Majd pedig úgy értékelt,