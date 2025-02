„Ezt a hálózatot az idén fel kell tárni” – megnevezte a tavasz egyik fő feladatát a frakcióvezető (VIDEÓ)

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy most jött el a történelmi pillanat is, hogy a kormány megnevezzen egy biztost, aki kiutazik az USA-ba, áttekinti a USAID-botrány kapcsán előkerült aktákat, és beszámol róluk.