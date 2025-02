„Érzi Orbán Viktor is, hogy ez most más.

Percekkel ezelőtt jelent meg a hír, hogy távozik posztjáról Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi 20 éve közvetlen munkatársa, 10 éve sajtófőnöke Orbánnak. Új munkájáról és utódjáról egyelőre nem tudunk.

Beleillik az elmúlt hetekben, a kommunikációs térben zajló átalakításokba ez a hír is. A miniszterelnök Facebook-oldalát az elmúlt másfél évtizedben különböző csapatok kezelték, legújabban mintha más nyelvezettel és más szemléletmóddal jelenítenék meg Orbánt a közösségi médiában.

A Covid-kisfilm ennek ékes példája, de Orbán dugóban állós képe is beletartozik ebbe. Nem egészen tiszta még, hogy mi is ez a stílus, ki is az az Orbán, akit meg szeretnének jeleníteni 1,3 milliós követőtáborának. Láthatóan többféle dologhoz nyúlnak, mert a miniszterelnök mondása egyszerű: mindenhol győzni kell.

A lájkbajnokságok korának már leáldozott, de Orbánt és környezetét látványosan zavarja Magyar Péter mint közösségi média-jelenség léte, a keserű örök második vagyis a vesztes pozícióba való sodródás.

Lássuk meg, hogy mennyire új emberekkel és mennyire új szemléletben alakul át a miniszterelnök sajtóhoz való viszonya: lesz-e például kritikus újságíróval készült interjú a következő egy évben? Ha igen, az nem csupán paradigmaváltást jelentene, de jelezné, hogy a kihívó valóban veszélyezteti Orbán hatalmát, amit ő maga is elismerne.

Bárhogy is: a változó szelekhez az orbáni vitorlabontás is igazodni kíván, nem tűrve olyan kommunikációs baklövéseket és kényszeredett veszteségminimalizálási kísérletet mint amilyen az év eleji indiai nyaralása volt.”