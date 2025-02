A magyar modell az egyik legszigorúbb az Unióban – megváltoztatná Magyar Péter a vagyonnyilatkozati rendszert

Egyszerűbb „dolguk” van az EP-képviselőknek

A Magyar Nemzet arra is rámutatott, hogy az európai parlamenti képviselőknek azért is van sokkal könnyebb dolguk, mert esetükben csak az ötezer eurót meghaladó értékű ingatlanokról kell beszámolniuk, és a részvények, kötvények, befektetési alapok is csak akkor nyilvánosak, ha értékük meghaladja az ötezer eurót. Ez az összeghatár vonatkozik az EU-n kívüli bankszámlákra, valamint a hitelekre is.

A fentieken túl nyilatkozniuk kell arról, ha eseményeken való megjelenésekért több mint évi ötezer eurót kaptak, ha betöltenek más tisztséget is, ha a képviselőségük közben más munkát is végeznek, illetve ha külső szereplőktől kaptak olyan támogatást, amely a képviselői munkavégzésüket befolyásolta. Tehát

az uniós vagyonnyilatkozati rendszer csupán jövedelmi sávokat határoz meg, az EP-képviselőknek nem kell konkrét összegeket feltüntetniük

– ismertették.