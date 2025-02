A Tarlós-érában tisztaság és rend volt az aluljárókban, valamint volt elegendő hely a hajléktalanszállókon, azonban Karácsony Gergely és a baloldali városvezetés most is csak a látványra ad, miközben valójában magasról ejt a hajléktalan emberekre (is). Bezzeg a büfések. Ők most aztán megkapják a javából.

Az új mesterterv szerint ugyanis a büfések ki lesznek tiltva a budapesti aluljárókból, persze szó van itt mindenféle egyéni elbírálásról, de tökéletesen látszik Karácsony Gergelyék újabb sunyi terve. Megoldás helyett munkakerülés, rendteremtés helyett felszámolás. Azok az emberek tehát mehetnek a fenébe, akik hosszú ideje árulják a gyrost, péksütit vagy bármit a budapesti aluljárók területén.

Az ő hibájuk, hogy Karácsonyék nem takarítják az aluljárókat és a csatornákat. Sokan reggel, amikor munkába mennek, útba ejtik a metróból kijőve, vagy a villamoshoz sietve ezeket a büféket és vendéglátó helyiségeket, most azonban jön a tarvágás, szokás szerint mutogatva, magyarázkodva. Két dolog azonban nincs a budapesti vezetésnél: munka és lélek. A szennyvízcsatornák rendszeres takarítása biztos nem jöhetne szóba, inkább menjen mindenki az aluljáróból.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd