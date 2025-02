„Futótűzként terjedt el a hír a fővárosban, hogy Karácsonyék megtiltják az aluljárókban a sütést, főzést. Ezt hatalmas felháborodás követte, hisz az aluljárós olcsó kürtőskalács, gyros, vagy pizzaszelet olyannyira része a budapesti életnek, mint egy randi a Margitszigeten vagy egy séta a Városligetben.

Arról nem is beszélve, hogy Budapest 69 gyalogos aluljárójára ez milyen hatással lenne. Amúgy is óriási probléma, hogy az aluljárókban megállt az élet, bezártak az üzletek és betört kirakatok temetőjévé váltak, erre most még az utolsó megélni képes vállalkozásokat is erőszakkal ellehetetlenítik? Százas nagyságrendű vállalkozás és több száz budapesti megélhetését fenyegetik.

Milyen hatással lesz ez a közbiztonságra? Ha az aluljárók teljesen kihalt, szolgáltatásmentes terekké züllenek, akkor ott csak a bűnözés, a szerhasználók és hajléktalanok gócpontja lesz.

A főváros arra hivatkozik, hogy a közműhálózat és berendezések nem elég korszerűek már a sütés-főzéshez. De ez kinek a felelőssége? A tulajdonos fővárosé. Ha azok műszakilag alkalmatlanok vagy épp balesetveszélyesek, akkor nem felújítani kellene őket? Helyette Karácsonyék inkább bezárnák ezeket az üzleteket, csak nehogy dolgozni kelljen vele. Sok aluljáróban már egy kisebb eső után vödrök tengere gyűjti a beázó plafonból csöpögő koszos vizet.

Gondolhatnánk, hogy ha a főváros most költ el több tízmilliárd forintot egy szeméttelepre, bizonyára a nélkülözhetetlen aluljárókra is van pénze. Sajnos el kell keserítsem a budapestieket, felújítás helyett csak tiltanak és bezárnak mindent.

Mi ezért kezdeményeztük az aluljárók éjszakai lezárását, a nagy csomópontokon az éjjel-nappali rendőri jelenlétet, a több fővárosi rendészi és rendőri járőrözést, most pedig az aluljárók kultúrával való megtöltését.

Várjuk képviselőtársaink támogató szavazatát! Hajrá, Budapest!”