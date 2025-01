„Az elmúlt hónapok slágertémája, hogy a magyarok nagyon szegények, hiszen még az Eurostat mindenható AIC indikátora is világosan megmutatja, hogy kevesebbet vásárlunk, mint a bolgárok kivételével bárki az Európai Unióban.

Sokáig viccnek gondoltam, hogy bárki azért panaszkodik, mert túl keveset költ. Ha néha valaki ezzel a mutatóval jött, hogy bizonyítsa, milyen komoly gondok vannak, én jellemzően azt mondtam, hogy OK, akkor vegyen meg tőlem egy rohadt banánt egymilliárd dollárért, és máris nekünk lesz a legjobb AIC mutatónk a világon. A zseniális szakértők persze nem értették szarkasztikus megjegyzésemet, mert nem értették, hogy ez a mutató egyáltalán mit jelent.

Bár az AIC mutató egy korrekt indikátornak tűnik egyes országok lakóinak életminőségét összevetni, ha kicsit is gondolkozunk a működésén, akkor könnyen rájöhetünk, hogy mégsem az.

Az AIC mutató alapján Európa legszuperebb helye Luxemburg. A csöppnyi állam lakói 2023-ban 36 százalékkal többet fogyasztottak, mint az átlag európai. Ki ne akarna ott élni?

De nézzük meg, hogy mire megy el a luxemburgiak pénze?

A lakás bérleti díja 1400-4000 eurót éget el havonta. Igaz, hogy háromból két helyi saját otthonban lakik, de a maradék egyharmadnak ki kell fizetnie ezt a nagyjából fél-másfél millió forintos költséget.

Mi magyarok valóban sokkal kevesebbet »fogyasztunk«, de nem azért, mert az átlag magyar az utcán alszik, hanem azért, mert nálunk az állampolgárok túlnyomó többsége saját ingatlanban lakik (azaz nulla forint bérleti díjat fizet), és aki bérelne, ő is a töredékét fizeti a luxemburgi értéknek még akkor is, ha (ahogyan ezt az AIC mutató megteszi) korrigálunk is az általános árszintek eltérésével.

A lakbér kapcsán fontos beszélni még az AIC egy érdekes statisztikai komponenséről, az imputált költségekről is. Hogy az életminőséget mérje, így a mutató azoknál is számol bérleti díjjal, akik saját ingatlanban élnek – ez az imputált ingatlan-bérleti díj. Azaz a magyar fogyasztás részben azért nagyon alacsony, mert sokkal olcsóbb nálunk ingatlant bérelni, mint már országokban.