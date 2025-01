Menczer Tamás újabb csörtére készül Magyar Péterrel

Menczer az összes balliberális közvélemény-kutatást hazugságnak nevezte, mint mondta, Magyar Péter mögött ugyanazok a brüsszeli erők állnak, mint a Fidesz korábbi ellenfelei mögött. „A magyar emberek ezeket az erőket és magyar csatlósaikat mindig elzavarták eddig is. Most is el fogják. Magyar Péter nem tudja legyőzni a Fideszt” .