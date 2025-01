Már 35 éve, hogy egy frissen felfedezett, föld alatt élő faj majdnem felfalta az emberiséget (VIDEÓ)

Persze kicsit nyitott szemmel és lélekkel kell ahhoz járni a világban, hogy meglássuk, nem csak mi élünk benne, ráadásul nem vagyunk mindenható istenek, bármennyire is szeretnének sokan azzá válni. A természet nem alárendelt, hanem társ, ahogy a sok-sok különféle állatfaj is. Vagy mint a Tremors esetén, ellenség és kihívás, ha úgy alakul. Ahogy a filmekben Hitchcock 1963-ban madarakkal, Steven Spielberg 1975-ben a cápákkal riogatott, Joe Dante pedig 1978-ban a pirájákkal,

Tremors poszter

úgy számos állatfajjal meggyűlt a gondunk a nagyvásznon vagy a regények oldalain – elég Stephen King 1981-ben teremtett bernáthegyijére gondolni, de Cujo mellett más négylábúak is számolatlanul siettek az emberiség elfogyasztására, az 1977-es Az állatok napja alatt pl. egy teljes hegyi ökoszisztéma vette a fejébe, hogy megkeseríti a kétlábúak sorsát.

Az azonban a jobbik eset, mikor az ellenség látható – márpedig nem mindig az, amit többek között az 1981-es The Boogens is bizonyított a bányákon keresztül érkező élőlényekkel. És persze ott az a ma 35 esztendős, 1990-es mozifilm is, ami még az eredeti premier évében, mindössze 6 hónapos késéssel érkezett meg Magyarországra. Emlékszem, én a megboldogult Bástyában (sréhen szemben a Horizonttal) találkoztam vele először. És te hol voltál akkor, mikor a (Kevin) Baconre éhes drabálok (graboidok) először felbukkantak?