Manfred Webernek van egy sajnálatos magyarfóbiája – Hölvényi György a Mandinernek

Egy interjúban arról beszélt, nem lesz jó vége Weber politikai karrierjének. Csakhogy az EPP épp a legnagyobb párt az Európai Parlamentben, a baloldallal és a liberálisokkal közösen pedig lényegében domináns szereplő. Ezt nem nevezném kudarcnak.

A politikában a legfontosabb dolog az önazonosság. Weber évek óta nem önazonos, ezt mindenki érzi. Kétségtelen: ügyesen machinál, csakhogy amint a balliberális oldalnak nem lesz már rá szüksége, kérdés nélkül dobják.

Hogy áll a Patrióták potenciális erősödése, netalántán együttműködése az ECR-ral?

Nem sürget minket semmi. Vannak természetes és lehetséges találkozási pontjaink. Komoly politikai változások alakulnak a világban, amik erre a folyamatra is hatással lehetnek.

Az, hogy a mi teljes nevünk Patrióták Európáért, erős üzenetet hordoz, mégpedig hogy továbbra sem adjuk fel Európa megerősítésének szándékát.

Van egy közös cél, amihez további partnereket tudunk találni, akár egyes témák mentén. Hogy az említett jegyességből mikor lesz házasság, még nyitott kérdés, az elvi lehetőség hosszú távon adott.

Ha már itt tartunk: a pár éve még lefasisztázott Georgia Melonit szinte már vörös szőnyeggel várják Brüsszelben, míg a Patrióták pozíciókat sem kaphatnak. Minek adná fel az ECR a befolyását egy ilyen szövetségesért?

Lássuk meg, mi következik, egy azonban biztosan látszik: a politikai közép már nem az EPP-nél van, hanem az ECR és a Patrióták irányába mozdult el. Ez fontos változás!

Beiktatták Donald Trumpot, megint ő az Egyesült Államok elnöke. Kit hívjon, ha „Európával akar beszélni”?

Orbán Viktort. Nem is kérdés. Szerintem már most is ezt teszi.

Nem túlzás ez?

A magyar miniszterelnök mindenképp mondhat érdemlegeset az új elnöknek, ha megkeresi az európai viszonyokkal kapcsolatban. Európáért évtizedek óta dolgozó politikusként valós képet tud adni. Ursula von der Leyen az előző csapathoz tartozik, a többiek tapasztalatlanok az Európai Bizottságban, Németországnak pedig épphogy van kormánya. Ki mást hívna?