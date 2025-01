„Majka új klipjét már majdnem annyian látták, mint a koreai zabálós csajét, aki a Pléh Csárdában tömi magába a kétkilós bécsi szeletet. Tizenöt év után lett végül elege a NER-ből, amint átigazolt a rossz trash-csatornától a jó trash-csatornához. Nem csak a magyar diktatúra kapott halálos sebet azonban a negyvenes fiatalok körében elképesztően népszerű rapzenétől: a művész-politológus neofita buzgósággal még Donald Trumpba is beleállt, nyolc év késéssel.

Mindezt úgy, hogy Trump éppen most diadalmaskodik és beiktatódik, túszokat ment és TikTokot állít helyre.

Én ezt a tempóvesztést az új, RTL-es kollégák hatásának tudom be, kortárs baloldali körökben ugyanis már jó ideje ott van a megmagyarázhatatlan tendencia, hogy a lúzerségükkel villognak nagy nyilvánosság előtt. (»Nekem 2010 óta nem áll fel. Befostam. Jöjjenek a lájkok. Szomorú szmájli.«)

Trump nemcsak a Demokrata Pártot verte meg, hanem Hollywoodot is: a demokraták a teljes celebvilágot felsorakoztatták Joe Biden, majd Kamala Harris mellett – minden egyes celebet, cinkos, aki néma. Még a negyvenes fiatalok körében elképesztően népszerű rapper, Eminem is írt róla egy gúnydalt. Hú, de ismerős.

2025 Trump éve lesz, már most látni, hatalmas átrendeződés jelzi az érkező lavinát: a világ leghallgatottabb műsorába, a Trumpot a választás előtti napokban interjúvoló Rogán Joe-hoz ment vezekelni Mark Zuckerberg is.

Amerika eddig óriásit nyert az orosz–ukrán háborún Európa kárára, és ha Európa még Kínát is elmarja magától, teljesen ki lesz szolgáltatva Washingtonnak; de enélkül is borzasztó alkupozícióban várja a Narancs Hitler visszatérését. Ezt még innen, a gyarmatokról is tisztán látni, de Majkának a szerződés aláírása után valószínűleg lejárt konzervben adták az RTL-nél a company valuest, a dátum szerintem 2016 szeptembere lehetett rajta, amikor az akkori negyvenes fiatalok körében az elképesztően népszerű Hillary állt nyerésre.”

Nyitókép forrása: Majad YouTube-oldala

***