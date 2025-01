Magyar, Márki-Zay és a többiek – mutatjuk Havas Henrik „favoritjait”

Havas Henrik, a '90-es évek és a 2000-es évek elejének meghatározó újságírója Magyar Péter január 6-i ATV-s interjúja után jelentette ki közösségi oldalán, hogy

ezentúl ő is a Tisza Párt elnökének támogatói közzé tartozik.

Havas arra is kitért, hogy leszámolt az eddigi fenntartásaival, miszerint többször is kételkedett abban, hogy „ez a »figura« nem a Fidesz »agytrösztjének« a találmánya (azzal a céllal, hogy verje szét az ellenzéket)”. Az egykori újságíró szerint a legutóbbi interjújából is kiderült, „Magyar Péter tudatosan készül kormányváltásra, és már azt is elhiszem neki – bár neveket nem említett –, hogy létezik mögötte egy olyan szellemi holdudvar, amely kormányképes!”

Valamint azt is megjegyezte: „Magyar Péter hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék”.