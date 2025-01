Orbán Viktor leszögezte: Brüsszel harapófogóban van (VIDEÓ)

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy Nyugat-Európában szinte hetente történnek terrorcselekmények – nem csupán fenyegetések –, ezért Magyarországon is komolyan kell venni a fenyegetéseket. Megjegyezte, ha beengedték volna a migránsokat, akkor most nemcsak terrorfenyegetésekkel, hanem tényleges terrorcselekményekkel kellene szembenézni.

A migránsokat nem szabad beengedni”

– szögezte le. Szerinte ez a politikai pártok közötti fő választóvonal: „a migrációt el kell utasítani” – a kormánypártok ezt meg is teszik, viszont vannak olyan pártok, amelyek támogatják a brüsszeli migrációs paktumot.

A miniszterelnök beszélt Donald Trumpról is. – „A magyarok már Trumpok voltak, Trump előtt” – jegyezte meg, utalva arra, hogy Trump számos intézkedését Magyarország már korábban bevezette.

„Az elszigetelni próbált Magyarország immár nem elszigetelt, hanem mi lettünk a főáram. Amit mi mondunk, és amit az amerikaiak csinálnak, az a mainstream.”

Orbán szerint Trump egyik fontos lépése az volt, hogy elzárta a „pénzcsapokat”: Pressman az utolsó napokban még 150-200 millió dollárt szétosztott, de a „guruló dollárok” már nem Washingtonból érkeznek, hanem Brüsszelből, ami a miniszterelnök szerint még felháborítóbb. Brüsszel így „harapófogóba” került: egyik oldalról az amerikaiak, másik oldalról a közép-európaiak gyakorolnak rá nyomást.

Az ukránok ki akarnak velünk babrálni”

– fogalmazott Orbán Viktor Magyarország energiabiztonsága kapcsán. Amíg a gáz csak Ukrajnán keresztül érkezhetett, a kormány alternatív útvonalat épített ki. Az egész energiabiztonság szerinte összefügg a szankciós gondolkodással. – „Ha az ukránok rendesen viselkednének, a benzinkutaknál sem az lenne a helyzet, ami most van” – utalt arra, hogy a különféle szankciók miatt nőttek az energiaárak. Hozzátette, „Magyarország három év alatt 19 milliárd eurót, azaz 7500 milliárd forintot vesztett a szankciók miatt”, és ezt nem lehet tovább folytatni.