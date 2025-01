Itthon legalább olyan jó orvosnak lenni, mint nyugaton – Merkely Béla a Mandinernek

Merkely Béla

1966-ban született Budapesten. Orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte summa cum laude minősítéssel. A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszékének tanszékvezetője, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kardiológiai Tagozatának elnöke. 2018 óta a Semmelweis Egyetem rektora. Számos díj és kitüntetés, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének, a Gábor Dénes-díjnak, a Magyar Érdemrend középkeresztjének

és a Széchenyi-díjnak a birtokosa.

Mivel érvelne egy pályaválasztás előtt álló fiatalnak: miért érdemes Magyarországon orvosnak lenni?

Semmivel nem rosszabb ma orvosnak lenni Magyarországon, mint a fejlett nyugat-európai országokban. Sőt. Sokat járok külföldre, és azt tapasztalom, hogy nálunk bizonyos tekintetben motiváltabbak az orvos-egészségtudományi szakmát végző kollégák. Rengeteg a lehetőség itthon: egy fiatal dönthet a gyógyítás mellett, kutathat vagy oktathat, akár egyszerre is végezheti mindhármat. A gyógyítás fejlett technológiai szinten zajlik, a legújabb és legjobb módszerek, eszközök, gyógyszerek rendelkezésre állnak, folyamatos lehetőség van a tanulásra. Mindig azt mondom: aki orvosi, szakdolgozói pályára megy, az nemcsak szakmát, hanem hivatást választ. Tény, hogy az egészségügyben dolgozni nagy motivációs küzdelemmel is jár, és bár értelemszerűen vannak kudarcok, rengeteg a sikerélmény is, egy inspiráló hivatásról van szó. Szerintem az orvos-egészségtudomány vonatkozásában nincs olyan mértékű kiégés, mint más szakmáknál.

Mennyire nehéz most bekerülni a Semmelweisre?

Négy-ötszörös a túljelentkezés kartól függően. A cél, hogy a legtehetségesebb fiatalokat válasszuk ki, a megváltozott felvételi rendszer is ezt szolgálja. Valljuk, hogy a biológia, kémia vagy fizika alap­ismerete mellett a szakma iránti elkötelezettséget, valamint a tehetséget sokkal szélesebb skálán kell mérni. Ha valaki a sportban, kultúrában kiváló, az legalább akkora érték, mint néhány megtanult gimnáziumi anyag, a szóbeli meghallgatáson pedig a felvételiző meggyőzheti a bizottságot arról, hogy igazán elkötelezett, motivált, empatikus.