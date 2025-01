Hernádi Zsolt: Most kell észnél lenni, mert könnyen kiönthetjük a gyereket a fürdővízzel együtt!

Páros lábbal rúgta be az ajtót az új amerikai elnök. Már az első napon világossá tette sok egyéb mellett, hogy célja az amerikai olaj és gáz globális hegemóniája. Ez az amerikai olajipar felpörgetése, a klímapolitika újragondolása és a megújuló energiaforrások visszaszorítása mellett azt is jelenti, hogy jönni fog az amerikai cucc – nem is kevés. Egy régóta zajló folyamat felgyorsítására kell felkészülnünk a „vissza, kettes, padlógáz” jegyében. Merthogy évek óta az a trend, hogy emelkedik az amerikai olaj és főleg a cseppfolyósított gáz részaránya a világ energiamixében. Az áru elsődleges felvevőpiaca pedig az Atlanti-óceán innenső partja. A háború kitörése óta Európa az Egyesült Államok legnagyobb lng-vásárlója lett, a járvány előtt a kontinensre érkező cseppfolyós földgáz 21 százaléka származott az USA-ból, a múlt évben már a 48 százaléka. Láthatóan kiszorul az eddig piacvezető energiahordozó, az orosz gáz. Az Északi Áramlat vezeték felrobbantásával az orosz vezetékes gáz már teret vesztett, a következő cél a keletről behozott lng visszaszorítása lehet. A még Donald Trump elnöksége előtt meghozott új szankciók is ebbe az irányba mutatnak. A nemzetközi helyzet fokozódik – mondaná Virág elvtárs. Kérdés, hogy nekünk hogyan lesz ebben jó.