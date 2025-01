„Gyuri is utálja a cigányokat!” – így beszélgetnek egymással Újbuda baloldali politikusai (VIDEÓ)

Megdöbbentő felvételek kerültek a HírTV birtokába. A telefonnal rögzített beszélgetésen Újbuda szocialista politikusai sértő, rasszista kijelentéseket tesznek – olvasható az oldalon.

Valahol a cigány is ember”

– hallható többek között a videófelvételen. Tóth Márton önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok többek között azt ecseteli, „Gyuri is rasszista”, utalva Hintsh Györgyre, a kerület szocialista alpolgármesterére. Az MSZP-s politikusról az is elhangzik, hogy „utálja a cigányokat”, mire Tóth Márton megerősítette, hogy ő is. A beszélgetést tartalmazó videófelvételt alább tekinthetik meg:

