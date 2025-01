Fakivágási ügye is volt az Integritás Hatóság elnökének

A Mandiner információi szerint Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke csaknem felerészben tulajdonol egy 21 430 négyzetméteres területet Solymáron. Úgy tudjuk, Biró itt, a tekintélyes épületben is lakik életvitelszerűen, több kilométeres kerítést építhetett a hatóság költségvetéséből, illetve a közelben lovakat is tart. Az elnök ezt részben el is ismerte: állítása szerint sok fenyegetést kapott ő és családja is, ezért a parlament nemzetbiztonsági bizottságához fordult, és ezek után erősítette meg a kerítését nagyjából száz méter hosszan.