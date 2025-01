Ezt nem szabad csinálni a LIDL-ben, fontos figyelmeztetést adtak ki

Az elmúlt napokban már-már vírusként terjedt egy videó a TikTokon, miszerint egy új módszerrel lehet fizetni a Lidl önkiszolgáló kasszáinál. A felvétel szerint, ha valaki készpénzzel fizet, akkor egyszerre több bankjegyet is behelyezhet a gépbe, ezzel felgyorsítva a fizetést. Az áruház azonban felhívta a figyelmet, hogy ezt egyik vásárlónak sem ajánlják – idézte a Startlap.

A lap cikke szerint, már a videó alatti kommentszekcióban

többen jelezték, hogy kipróbálták a trükköt, azonban nem jártak sikerrel.

De akadtak olyanok is, akik arról számoltak be – szintén a kommentszekcióban –, hogy problémával járt, ha egyszerre több pénzt helyeztek a gépbe. Olyan eset is történt, amikor az automata elvette a pénzt, de nem jól adott vissza. Emellett az egyik felhasználó azt is leírta, hogy hogy két órájába került, mire sikerült visszaszerezni a pénzét az áruházlánctól.

A Lidl is reagált

A Bors megkereste a céget a videó és a beszámolók miatt, a Lidl pedig a a következő válasz adta:

A Lidl üzleteiben elérhető önkiszolgáló kasszák esetében az automaták ugyanúgy működnek, mint minden más készpénzfeldolgozó automata, ahová a papír alapú készpénzt egyesével, egymás után kell beadni”.

Hozzátették, ezek alapján, ha nem szeretne kellemetlenségeket, vagy esetleg azt, hogy ne kapja meg a visszajárót, ne próbálja ki a trükköt. Tény, hogy több időt vesz igénybe, ha egyesével helyezi be a készpénzt az automatába, azonban megéri, hiszen így biztosan nem kell kellemetlenségekkel számolnia – hangsúlyozták.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Markus Scholz/DPA/AFP