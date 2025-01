„Hirtelen nem is tudja az ember, hol kezdje el. De talán haladjunk a lényegtelen celebek, önjelölt megmondóemberek, levitézlett politikusok, ma is regnáló, ám egészen kivételesen gátlástalan „politikusok” lépcsőfokain, míg végül eljutunk a mai ellenzéki vezérhez, aki puszta létezésével igazolja és bizonyítja Murphy egyik nagyon fontos törvényét: «Az emésztőgödörben az igazán nagy darabok úsznak legfelül.»

Lássuk:

Még azt sem lehetett tudni pontosan, hány iskola is kapott fenyegető levelet, amikor jelentkezett a Mérő Vera névre hallgató HP, és kiírta a Facebookjára ezt:

Nem vagyok a konteók híve, de mennyire életszerű, hogy 9 perc alatt az intézményvezetők (egyszerre sok) megnyitották a fenyegető levelet, intézkedtek az épület kiürítéséről, értesítették a rendőrséget ÉS a propagandamédiát?

Az eszembe sem jut természetesen, hogyan került hatalomra Putyin, és milyen előszeretettel alkalmazott (alkalmaz) bizonyos eszközöket, és hogy a t*rr*rveszély milyen lépések indokát adhatja. Sosem jutna ilyesmi eszembe, nem-nem. #CuiProdest.

Hasonlóra emlékezhetünk szeptemberből a cseh és szlovák iskolákból, ahol több napra le is állt a tanítás. A cseh titkosszolgálat Oroszországot sejtette mögötte. Semmit nem értek!”

Köszönjük, mi megértettük az üzenetet, továbbá szomorúan kell megállapítanunk, hogy ha másban nem is, de egy dologban van értelme a HP kommentjének, ez pedig az, hogy semmit nem ért. Ez bizony így van. És nem csak ebben az esetben, hanem a világ egészét tekintve. Amúgy pedig:

«Apró szépséghiba Mérő posztjával kapcsolatban, hogy a rendőrség által is megosztott fenyegető e-mailt hajnali 6.30-kor küldték ki, azaz nem egyszerre ment ki az üzenet az iskolákba.»

S akkor következzék sokunk nagy kedvence, «nem azt mondták, Feri», vagyis Horn Gábor. Ő így delirált:

Kevés nagyobb aljasság van, mint gyerekeket bombával fenyegetni, és azután jöhet az egyébként is bennünk szunnyadó rendpártiság, egy igazán erős vezető iránti tartós igény… (ha már a háborús pszichózis éppen nem megy…)

Ezt is értjük persze, de szerencsére még a HVG is értette, s mindjárt be is ágyazta a megfelelő asszociációs környezetbe, ha valaki mégsem értené, ne maradjon megfelelő napi «errőlisakormánytehet» nélkül: