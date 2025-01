„Eljutott hozzám a Tisza Párt vezetőségi üléséről készült szó szerinti jegyzőkönyv.

Íme:

Magyar Péter: Elvették mindenünket Orbánék, a nyomorultak, kiszipolyoztak minket. És nem csak minket, apáinkat is. És apáink apáit is.

Gerzsenyi Gabriella: És apáink apáinak apáit is.

Magyar Péter: Igen.

Gerzsenyi Gabriella: És apáink apáinak apáinak az apáit is. És...

Magyar Péter: Jól van, Gabi, ne lovald bele magad. És mit adtak nekünk Orbánék?

Kulja András: Az orvosi béremelést, az ápolók béremelését, a pedagógus béremelést, a rendvédelmi- és vízügyi dolgozók béremelését és a minimálbér-emelést.

Magyar Péter: Mit?

Kulja András: Az orvosi béremelést, az ápolók béremelését, a pedagógus béremelést, a rendvédelmi- és vízügyi dolgozók béremelését és a minimálbér-emelést.

Magyar Péter: Ó, igen, igen. Azt ők adták, igen. Ez igaz.

Lakos Eszter: És a gyermekek után járó adókedvezményt.

Gerzsenyi Gabriella: Ó, igen, a gyermekek után járó adókedvezményt. Ne feledd, milyen volt a családok helyzete előtte!

Magyar Péter: Jól van, elfogadom az orvosi béremelést, az ápolók béremelését, a pedagógus béremelést, a rendvédelmi- és vízügyi dolgozók béremelését és a minimálbér-emelést meg a gyermekek után járó adókedvezményt. Ezeket a dolgokat ők csinálták.

Nagy Ervin: És a rezsicsökkentést.

Magyar Péter: Persze, nyilvánvalóan a rezsicsökkentést. Ez nem is vita tárgya, ugyebár. De eltekintve a rezsicsökkentéstől, az orvosi béremeléstől, az ápolók béremelésétől, a pedagógus béremeléstől, a rendvédelmi- és vízügyi dolgozók béremelésétől és a minimálbér-emeléstől, a gyermekek után járó adókedvezménytől...

Radnai Márk: A 13. havi nyugdíj.

Kulja András: A CSOK és a babaváró hitel.

Tarr Zoltán: Az ingyenes tankönyv.

Magyar Péter: Jó, jó, elég volt. Elég.

Kollár Kinga: És a déli határkerítés. Hogy bármekkora is volt a politikai nyomás, az illegális migránsokat nem engedték be.

Dávid Dóra: Igen, igen, az tényleg nagyon hiányozna, Péter, ha az Orbánék elmennének. A jogi és műszaki határzár, a határkerítés.

Radnai Márk: A diákhitel és a munkáshitel.

Gerzsenyi Gabriella: És, hogy jó a közbiztonság az utcákon este is, Péter.

Dávid Dóra: Nagyon jól tudják, hogy kell rendet tartani. Lássuk be, csak ők képesek rá.

Magyar Péter: Jól van, de eltekintve a gyermekek után járó adókedvezménytől, a CSOK-tól és a babaváró hiteltől, az ingyenes tankönyvektől, az illegális migránsoktól megvédő déli határkerítéstől, a közbiztonságtól, a 13. havi nyugdíjtól, a rezsicsökkentéstől, az orvosi béremeléstől, az ápolók béremelésétől, a pedagógus béremeléstől, a rendvédelmi- és vízügyi dolgozók béremelésétől és a minimálbér-emeléstől... mit tettek Orbánék értünk?

Kulja András: A békéért dolgoztak...

Magyar Péter: Ó, a békéért... Demagóg!

Ennyi.”