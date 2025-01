„Mondom én, hogy ügyes üzletember. Előbb besöpri a YouTube-megtekintéseket, az őt a TV2 óta herótozó ellenzéki sajtó elismeréseit, eladja a jegyeket egy új közönségnek is – majd bociszemekkel odaközli, hogy ééééééééééén, politizálni, dehogy, én csak szórakoztatok! Hát nem is választottam oldalt!!! Még meg is tiltja, hogy politikára használják a számot, ami, ugye, csak szórakoztat. Nagyon mókás. És tekintve, hogy egy fifikás ózdi villanyszerelő srác baszta át megint a rátarti belvárost, még örülök is.”