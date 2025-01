Dopeman Majka daláról: A legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni

Sok millióan nézték meg pár nap alatt Majka legújabb, politikai utalásokkal teli dalához készült videóklipjét a YouTube-on. A Csurran, cseppent az előadó egy kitalált ország, Bindzsisztán miniszterelnökének nevében adja elő, aki igazságszérum hatására „bevall minden disznóságot, amit elkövetett”.

Majka leszögezte: szórakoztatás céljából született a dal, ami a műfaji sajátosságokból adódóan üt meg kritikus hangnemet. „Ahogy eddig, ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni

(nem is járulok hozzá a dal ilyen felhasználásához). Komoly kritikával kezelem a teljes politikai elitet” – írta.

A számról egy másik híres rapper, Dopeman is elmondta a véleményét a Blikknek: „Majkával jóban vagyunk, sőt, szeretem is, amennyire kettőnk viszonyában ez lehetséges, szóval nem szeretném megbántani. Azt is elhiszem, hogy vannak benne politikai viharok, bár nem tudom, hogy az élethelyzetét tekintve ezt mi táplálja. Az tény, hogy

ma a szórakoztatóiparban a legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni, ez egy jól bevált recept. Ha erre a vonatra felszállsz, jön a népszerűség,

és azért Petinek is szüksége van arra, hogy ezt fenntartsa. A tinédzserek azért már nem feltétlenül őt hallgatják, és persze, az is hozzátartozik, hogy ő is idősödik, változik a látásmódja, sőt, platformot is váltott, ami egy másik látásmódot is hozhatott magával”

Dopeman szerint a kritika nem feltétlenül csak a kormánypártnak szól, hanem az egész politikai elitnek. „Engem is odasöpörnek most a Fideszhez, de tény, hogy voltak kemény kritikáim nekem is, jártam bíróságra, voltam kitiltva helyekről. Ma már ennek nincs igazán következménye, és

ez így van jól, mert amikor egy zenésznek vagy írónak azt kell néznie, mit mond vagy ír, akkor nagy a baj”

– fejtette ki.

Hangsúlyozta: „Ha fricskázni, odaszúrni akar, hadd tegye!