„Azt nyilatkozta Geszti Péter, hogy »ma már megint mindenki meggondolja, hogy mit mer nyilatkozni«. Meg azt, hogy »az elképesztően negatív gondolkodás, társadalmi szintű depresszió, gyűlölet és egyebek uralják az életünket nap mint nap«.

Tiszteletben tartom Geszti Péter megélését, de csak szerényen jelzem, hogy az én világomban nem ezt látom. Azt látom, hogy bárki, bármit nyilatkozhat, én is azt írogatok ide, amit csak kedvem van. A depresszió és a gyűlölet is messze elkerüli a társaságom. Van, aki nem szereti a Fideszt, van, aki szereti. Szoktunk erről is beszélgetni, de semmiféle gyűlöletet nem okoz, depressziót meg pláne nem.

Most éppen vidéken, de eddig Budapesten azt látom, hogy jól elbeszélgetünk, mosolygunk, lótunk-futunk, de alapvetően minden rendben van. De majd figyelek, hátha szembejön a depressziós Magyarország. A facebookon néha kicsit durva, ami megy, de abból se vonnék le nagyon negatív következtetéseket. Időnként ki kell tiltanom egy-két embert az oldalamról, de a 99 százalék nagyon kulturáltan vitatkozik, örül vagy épp szomorkodik.”

Nyitókép: Facebook