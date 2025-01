A pesti srác továbbra is ott él bennem – Leslie Mandoki a Mandinernek

Móna Márk és Kacsoh Dániel interjúja a Mandiner hetilapban

Mik az első gondolatai, amikor hazafelé átlépi a határt?

Amikor a repülő Budapest fölé ér, és megpillantom szülővárosom ismerős vonalait, mindig különleges érzések öntenek el. Ez egyszerre romantikus és nosztalgikus – egyfajta lelki hazatérés, ami semmihez nem hasonlítható.

Mindig hű maradtam a gyökereimhez,

még ha a zeném hajója már negyvenkilenc éve a világ más tengerein vitorlázik is, és a mindennapjaim nem itt telnek. A pesti srác ott él bennem, soha ki nem hunyó lángként. Bárhol járok a világban, melegséggel tölti el a lelkemet. A kötődés nemcsak egy jó házikolbász vagy egy gesztenyepüré ízében érhető tetten, hanem abban a mély lelki lenyomatban, amelyet örökké hordozok. Egy napon szeretném újra végigsétálni azokat az ösvényeket, amelyek minden lépésnél kedves emlékeket őriznek, és bízom benne, hogy egyszer majd zenészéletem mindent elsöprő lendülete megadja a lehetőséget, hogy teljes szívvel elmerüljek ebben a nyugalomban. Budapest fontos része az életemnek, nemcsak a gyermekkorom emlékeit őrzi, hanem azt az értékrendet és mentalitást is, amit innen hoztam magammal, és mindig is velem maradt. Nagy költőink csodálatosan megírták már ezt: a magyarság nem egy tavasszal levethető télikabát.