„Tisztelettel adózom, hogy ózdi hősként milyen magasságokba jutott, sose voltam irigy ember, és amúgy is, csinálja utána bárki. Esküszöm, még a pletyka szerinti 149 milliós 4iG-bulija se zavar, ha ennyit ér a produkció, akkor ennyit ér. De nem hagy nyugodni ez a helyezkedős attitűd. Majoros pontosan tudta, kik fogják harapni a dalt, valamint azt is, kik fognak elfordulni tőle. Átgondolt, tudatos lépés volt. Drága klip, erős promóció, még a politikai támadásokra is előre kitervelt és megalkotott közösségi médiás válaszai vannak a középkorú családapa rappernek.

De mivégre az időzítés? A kéz, amely, ha nem is etette, de minimum simogatta az ózdi prémiumkategóriás celebet, az mégiscsak elszenvedett egy nagyobb beleharapást. Nem egy áthallás van a dalban kifejezetten Orbán Viktor megrajzolására, gúnyolására, és hiába fogja mindenhol lenyilatkozni, hogy a kritikája a rendszer ellen szól, nemcsak a Fidesz ellen, de ki is az, aki a semmiből előbukkanva egy teljes rendszerváltást akar? Ki az, aki Orbánt ÉS Gyurcsányt egyszerre akarja leváltani? Ki az, aki rendszerváltó kártyákkal házal simlis MLM-ügynökként?

Magyar Péter kijelölte az irányt és a stílust. Az ösvény, amit ösztönösen, és abból fakadóan ad hoc-jelleggel taposgatott ki Puzsér, Pottyondy és Somogyi, arra Magyar Péter ment rá úthengerrel, és tudatos hergelésbe kezdett annak a veszélynek a tudatában, hogy akár majd egyszer egymásnak megy baseball-ütőkkel az utcán fideszes és nemfideszes. Lehet hazudni, lehet fenyegetőzni, lehet elárulni családot és hazát, lehet beb*szva női ülepek alatt salsázni, lehet telefont rabolni, garázdaságot elkövetni. A hangos kormányváltók mindent meg fognak úgyis kajálni, és még egy erős védőpajzsot is fognak alkotni köréd, hogy a társadalom józanabbik felének kiritkái, a kormányzat kommunikációs támadásai hatástalanok legyenek ellened.

Magyar megágyazott Majkának. Majka ezért nem bátor. Holott épp bátorságáról zeng a Facebook, sőt, amióta a hóhér szerepre jelentkezett Tisza-góré is megosztotta a Csurran, cseppent, azóta örömmámorban úszik Magyarország O1G fele. »Na, végre, Majka is megtért közénk«, »mindig is szerettem«, »jól megmondta«, »roskadozik a rendszer«, valamint a többi, jól ismert, szájba adott kommentsutkák.