Fotó:Menczer Tamás Facebook-oldala

„Újévi beszédet mondok Brüsszel Péterről január 1-én, reggel 8 órakor! Beszédem címe: Brüsszel Péter egy évének értékelése, a Kicsi legnagyobb hazugságai!

Mert a mi kicsi hősünk megérdemli!

Állítólag, miután szilveszter éjjel beszédet mondott, kiterít egy-egy vörös szőnyeget a Sándor-palota és a Karmelita kolostor elé, és azt kiabálja majd, hogy mindkettő az enyém. A hozzá fehér köpenyben sárga zubbonnyal közelítőket pedig majd a testőreinek hiszi…

De ezzel most ne törődjünk, megteheti, hiszen ő The (little) Man, a (kicsi) férfi!

Megérdemli, hogy a beszédem róla szóljon! Megérdemli, hiszen ő egy Gyurcsány-díjas igazmondó. Megérdemli, hiszen ő a családok, különösen a saját családjának védőszentje. Megérdemli, hiszen a Kazinczy-díj már a zsebben, olyan szépen tudja mondani, hogy “büdös köcsög”, az “idióta agyhalottról” nem is beszélve. Megérdemli, hiszen ő az éjszakai élet császára, diszkók állnak sorban a kegyeiért, hogy tőlük dobassa ki magát. Megérdemli, hiszen ő egy fantasztikus újítással úgy tudja megvédeni Magyarországot, hogy közben Weber kérésére lemond a szuverenitásról. Megérdemli, hiszen ő büszkén viseli a Brüsszel Péter nevet.

Nos tehát, mindenkit várok szeretettel január 1-én, reggel 8-kor!”