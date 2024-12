Példaképéről és az esti programjáról is mesélt a köztársasági elnök (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben több, a követői által beküldött személyes jellegű kérdésre is reagált, és osztott meg részleteket az életéből – többek között az egyetemi éveiről is mesélt. A elnök azt a kérdést is megkapta, hogy ki az ő példaképe az elődei közül, akiknek a portréja ott lóg a falán.

Sulyok Tamás szerint az elődei számos olyan jó gyakorlatot vezettek be, amit érdemes követni, és ezek mindegyikéből szeretne hasznosítani.

A köztársasági elnök videóját itt tekintheti meg:

