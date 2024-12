Megdöbbentő számok: rengeteg támadás ér jegyvizsgálókat, járművezetőket, buszsofőröket

A köztársasági elnök székébe ülne Magyar Péter, és láss csodát: a Dunába lökött baloldali sajtó tapsikol!

Tegye fel a kezét, aki szilveszterkor is szeretné, ha elküldenék az anyja keservébe? A húsvétvasárnapi nagymisét is bevállalhatná Ferenc pápa helyett, Urbi et Orbi... Nagy Ervin írása.