„Verebes az utóbbi időben az interjúiban tartózkodott a direkt politikai megnyilvánulásoktól, most azonban nem fogta vissza magát. Abban nincs semmi új, hogy mérhetetlen gyűlölet fortyog benne a kormánnyal szemben, hiszen ismerjük a Nap TV-s és a Heti Hetes-beli szerepléseit. Azonban most először kimondta a lényeget, az igazi okát annak, hogy miért van benne ez a mérhetetlen ellenszenv a magyar miniszterelnök iránt. Szétrombolnak mindent, ami a múlt. Bizony, itt van a kutya elásva.

Verebes, aki a rendszerváltás előtt is ünnepelt, foglalkoztatott művész volt, majd a baloldali kormányok idején is megtalálta a számításait, most bizony el van keseredve, mert nem a neki tetsző garnitúra van hatalmon, immár 14 éve. Láthatóan ki van készülve, bele van fáradva, bele van keseredve ebbe az állapotba. Pont ugyanezek a tünetek diagnosztizálhatók Farkasházy Tivadarnál vagy éppen Bakács Tibornál. Ezek az emberek megszokták, hogy nekik mindent lehet, azt hitték örökre hatalmon marad a baloldal. Pechükre ez nem így történt. Kiderült róluk, hogy mégse olyan elfogadók, befogadók, toleránsak és demokraták, ahogy azt magukról hirdették.

2010 óta bele vannak betegedve abba, hogy Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt. Ezért pont rájuk igaz az, amit Verebes elmondott az interjúban: ők azok, akik folyamatosan vicsorognak, agresszívek és gyűlölködnek.

Nehéz lehet így élni, annyi bizonyos.”