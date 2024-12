Kiderült, miért mondott le az Országos Bírói Tanács elnöke

Nyitókép: Dr. Szabó Péter a tagság bizalomvesztése miatt távozott. Fotó: Youtube/Euronews/képernyőkép

Mint a Mandiner is beszámolt róla, lemondott Szabó Péter az Országos Bírói Tanács vezetéséről, miután öt tag az elmozdítását kezdeményezte. Szabó az Euronews-nak azt is kifejtett egy interjúban, hogy miért döntött így: „Döntésemhez két ok vezetett. Egyrészt az elmúlt hét csütörtökén érkezett egy bizalmatlansági indítvány ellenem. Összesen egyetlen egy sorban. A tegnapi nap délelőtt ezt felmentés iránti kérelemként terjesztette elő néhány tag. Tegnapi nap érkezett tehát maga a kérelem, annak indokaival együtt. A mai nap véleményem szerint joggal kérhettem volna további határidőt, hogy erre megfelelően fel tudjak készülni.

Az Országos Bírói Tanács ezt számomra nem biztosította, megítélésem szerint így tisztességes eljáráshoz fűződő jogomat megsértette, emiatt nem kívántam a továbbiakban az eljárás hatálya alatt maradni”

– fogalmazott Szabó Péter. Azt is elmondta, úgy érzékelte, hogy a bírói kar többsége a megállapodás kapcsán azt az álláspontot fejti ki, hogy helytelen volt aláírni.