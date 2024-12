Nyitókép: MTI/Purger Tamás

„A valódi, ízig-vérig árulók azok, akik hazájukat dobják fel és becsületüket adják el. Miként A magyar nyelv értelmező szótára találóan Petőfit hívja segítségül a kifejezés legteljesebb megértéséhez: »Köztünk van a legnagyobb ellenség, / A cudar, az áruló testvérek!« (Petőfi Sándor: A nemzethez). Higgyünk Petőfinek, ők tehát a legnagyobb ellenségek.

A legaljasabb lejáratásokhoz és rémhírkeltésekhez a leginkább kipróbált árulókat hívják segítségül. Így történhetett meg, cseppet sem véletlenségből, hogy éppen a Magyar Hangot találták a legalkalmasabbnak a Bassár el-Aszad budapesti bújtatásáról szóló álhír elterjesztésére. A témáról sok érdekes és fontos írás jelent meg itt, a Magyar Nemzetben is, lényegük, hogy nyilvánvalóan tudatos akcióról volt szó. Bár a Magyar Hang idővel bocsánatkérésre kényszerült, Magyar Péter erre a termékre hivatkozva kezdett ámokfutásba.

Ám nem léphetünk túl az aljasság újabb fokán: Magyarország elemi biztonsági érdekeinek elárulásán, a terrorveszély szándékos előidézésén. Ráadásként ezúttal is lejáratták hazánkat külföldön, bukott diktátorok menedékének állítva be azt, ami sajnos nem példátlan, de továbbra sem megbocsátható. Ezért is nagyon helyes, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított.

Remélhe­tően hamar bebizonyosodik, hogy az álhír gyártása és elterjesztése kinek állt az érdekében.

A Soros-hálózat több ezernyi belső dokumentumát a nyilvánosság elé táró DC Leaks-aktákból és későbbi elszólásokból tudjuk, hogy ez a hálózat és a demokrata mélyállam már legalább tíz éve műveleti területként tekint hazánkra. Céljuk egyértelmű: végre bábkormányt állítani Magyarország élére.

Donald Trump győzelme és a felvirágzó amerikai–magyar kapcsolatok ellenére a nyomás ezután sem szűnik meg, legfeljebb a világboldogító erők az izmosabb washingtoni gazdatestet a silányabb brüsszelire cserélik majd, s onnan vegzálják tovább a patrióta kormányokat. A globális hálózat pedig ügynököket keres és talál magának mindenütt, s az alantasabb munkákra természetesen a legócskább árulókat vetik be.”