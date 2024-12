Így lesz biztonságos a karácsony: pár lépés, hogy ne gyújtsuk fel a lakást

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Azt javasolják, hogy a karácsonyfát ne díszítsük gyertyákkal, csillagszórókkal, hagyományos izzójú fényfüzérekkel, inkább LED égősort tegyünk rájuk, és ezt is kapcsoljuk ki éjszakára. Mint fentebb is írtuk, fontos, hogy jó minőségű díszeket használjunk, amelyiken van CE jelölés, az megfelel az uniós biztonsági előírásoknak, és tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb.

Érdemes ellenőrizni a fényforrást az elejétől a végéig, olyat semmi esetre sem szabad használni, amelynek megtört a vezetője vagy néhol megolvadt rajta a műanyag, mert csak idő kérdése, mikor okoz tüzet.

A csillagszóróval is óvatosan

A ma kapható csillagszórók 1000-1600 fok között üzemelnek, ilyen hőtartományban égnek, ezért a Katasztrófavédelem azt javasolja, hogy ezeket semmi esetre se rakjuk rá a karácsonyfára, mert a már fentebb említett okokból ez tökéletes táptalaja a tűzesetnek.

Egyszerre mindig csak egy csillagszórót gyújtsunk meg. A legbiztonságosabb, ha kültéren használjuk őket”

– jegyezték meg.

A leégett csillagszórót sem lehet egyből kukába dobni, mindenképp le kell hűteni, erre a legjobb megoldás, ha vízbe mártjuk. A tűzoltóság mindenképp javasolja a füstérzékelő beszerzését, mely a tűz keletkezésekor már jelzést ad, így több esély van eloltani otthoni eszközökkel a tüzet vagy ha az már olyan állapotban van, akkor kimenekülni az égő helységből.

Lehet, hogy egy füstérzékelő nem a legkreatívabb karácsonyi ajándék, de praktikus”

– közölték.