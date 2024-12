Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot vezeti. Soha nem emelte fel a hangját, nem fejtette ki nyilvánosan a véleményét arról, mi folyik ezen a területen. Nem tőle tudunk a szakember- és pénzhiányról, a gyerekek szökéséről, az ellátási anomáliákról, a kórházban ragadt csecsemőkről. Azt viszont tűri, amikor Budapestről telefonon utasítják, miként hergelje Magyar Pétert, hogy az ideges politikust majd a kormánypárti média munkásai elé terelje. Ez történt Miskolcon. De elfogadja, sőt asszisztál ahhoz is, hogy lekezelje Menczer Tamás csak ezért, mert nő. És Cséplőné Gönczi Veronika nem ezt tartja kínosnak, hanem Magyar Péter kérdéseit.

Aztán itt van Csizi Péter. A helyettes államtitkár egy állomással odébb, Bicskén számokat puffogtat, repkednek a szájából a milliárdok, és a hazugságok. A nevelőszülők növekvő létszámáról beszél, ami tételesen cáfolható. A gyermekvédelem javuló helyzetét kiabálja, miközben nem engedi be az épületbe az erre kíváncsi ellenfelét. Milliárdos beruházásokról papol, pedig fotó bizonyítja, hogy rohadnak az épületek, fáznak a gyerekek, és még az ombudsman is azt mondja, nincs pénz a megoldásra. A szökés kifejezést kikéri magának, miközben az alapvető jogok biztosának hivatala is ezt a kifejezést használja, amikor az ismeretlen helyen tartózkodó gyerekekről ír. De egyetlen kényes kérdésre sem mer válaszolni, az ajtót nem meri kitárni a szerény utcai harcos.”

Nyitókép: Facebook/képernyőfelvétel