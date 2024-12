Befogadó közösség létrehozására képes vezetőkre van szükség a jövő munkahelyein – A Corvinus reakciója a Mandiner cikkére

Vasárnap jelent meg a Mandineren „Szivárványos, polkorrekt képzés indul a Budapesti Corvinus Egyetemen” címmel egy rövid írás a Corvinuson jövőre először induló Diverzitásmenedzsment mesterszakról. Értékeljük a nyilvános diskurzust, de szeretnénk tisztázni néhány félreértést.

A cikk központi állítása szerint a Corvinus Egyetem képzése egy "szivárványos", "politikai korrektségre építő" program. Ez teljes félreértés: képzésünk nem politikai ideológiák népszerűsítésére irányul.

A félreértéshez talán az is hozzájárult, hogy hibáztunk és hibázott egy tehetséges, de fiatal munkatársunk is. Nem jártunk el kellő körültekintéssel és érzékenységgel a szak népszerűsítésekor és olyan szimbólumot használtunk, amelyből arra lehetett következtetni, hogy szűken értelmezzük és ideológiai tartalommal is megtöltjük programunkat. Pedig pont az ellenkezője a célunk: a Corvinuson induló képzés kiterjesztően és komplexen gondolkodik a sokszínűség és befogadás fogalmáról, és el szeretné kerülni azt, hogy a megtanult elméletek ideológiai és politikai színezetet kapjanak. A Magyar Akkreditációs Bizottság által támogatott és az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett szak hivatalos dokumentációjában szereplő célokat lásd lejjebb a keretes részben.

A szak tudatosan mérsékelt megközelítésben tárja fel a hallgatók számára az értékteremtő közösségek perspektívájából a konfliktus és együttműködés, az egyenlőség és egyenlőtlenség problémáit. Kritikusan viszonyulunk a kritikai és mainstream megközelítésekhez is, így a nemi szerepek társadalmi kontextusával, és ennek erőltetésével kapcsolatosakkal is. Szkepszisre tanítunk az ideologikus gondolkodás kirekesztő attitűdjével szemben.

A Corvinus missziójával, a felelős vezetők képzésének céljával összhangban a most induló szak egy olyan program, amely azoknak a jövőbeli vezetőknek, szakértőknek szól, akik fel szeretnének készülni a sokféleképpen sokszínű közösségek, szervezetek, vállalatok vezetésére, az ilyenekben való helytállásra.

Az egyre inkább összekapcsolódó gazdaságokban, a technológiai változások elképesztő gyorsaságának időszakában közös célokért kell majd dolgoznia teljesen eltérő nemzeti, kulturális, képzettségbeli hátterű, életkorú, egészségi állapotú vagy bármely más szempontból különböző embereknek. Az ő együttműködésükre épülő értékteremtést megszervezni egyre nagyobb feladat. Olyan vezetőkre és szakemberekre van szükség, akik erre az integrációra képesek. Mindezt megfelelő érzékenységgel, befogadó, esélyegyenlőségre törekvő attitűddel.