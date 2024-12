Baranyi Krisztina bemondta: hamarosan új választások lehetnek Budapesten

A felvetésére, miszerint a Tiszának és a Fidesznek is az az érdeke, hogy megmaradjon a patthelyzet Baranyi úgy reagált, „nagy vonalakban így tűnik, legalábbis a két frakció megkozdulásai a döntési helyzetekben erre mutat”. „Pedig a Tisza pártot közel 30 százalékkal a fővárosi választóktól arra kaptak felhatalmazást, hogy vegyenek részt a város vezetésében, legyen partnere a főpolgármeternek.”

Tehát a patthelyzetet könnyen feloldhatnák, ha jelölnének főpolgármester-helyettest”

– hangsúlyozta Baranyi, aki szerint ha ezt megtennék, akkor azt a jelöltet meg is szavaznák.

Ferencváros polgármestere, aki a Kétfarkú Kutyapárt listáján jutott be a közgyűlésbe azt mondta, „már a nyáron is látszott, hogy gond lesz és az új ciklus első három közgyűléséből is úgy tűnik, nem nagyon lehet ezen túllépni”.

„Ha nem változik a helyzet, akkor a kormányhivatal, vagyis azon keresztül a Fidesz átveheti Budapest irányítását. Úgy számolom, hogy akár már a nyárra eljuthatunk odáig, hogy az országgyűlés feloszlatja a közgyűlést és új választásokat írnak ki” – szögezte le Baranyai.

***