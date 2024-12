Áldatlan állapotok a fővárosban, egy roma munkatárs fakadt ki Karácsony Gergelyékre

Nyitókép: Karácsony Gergely nem reagált a menekültszálló súlyos gondjaira. Fotó: Facebook

A roma menekültekkel, különösen a gyermekekkel foglalkozó Rézmüves Benjamin Dániel több mint két éven keresztül volt a fővárosi önkormányzat fenntartásában álló Gyáli úti szálló munkatársa. A szakember a Magyar Nemzetnek arról számolt be, hogy a főváros szabályosan gettóban tartja a menekülteket. Elmondása szerint a BMSZKI Gyáli úti telepén rengeteg hiányosságot tapasztalt, amelyeket próbált jelezni még Karácsony Gergely főpolgármesternek is, azonban minden alkalommal süket fülekre talált. „Augusztus végén a főpolgármesternek is jeleztem a problémákat a hivatalos fórumokon.

Karácsony Gergelynek írtam egy sms-t, ahol leírtam pontosan, hogy hol, milyen problémákat látok, hogyan kéne közbeavatkozni, hogy a gyerekeknek meg a családoknak javuljanak az életkörülményei. Azonban semmilyen választ nem kaptam”

– mondta Rézmüves Benjamin Dániel. Felidézte: az intézményben szeptemberben, a felmondásakor 25-30 négyzetméteres szobák voltak, amelyekben több generáció él együtt bármilyen intim szféra nélkül, botrányos egészségügyi állapotok között. „Három vagy négy vécé van száz emberre, és ebből a száz emberből legalább hatvan fő tizennégy év alatti” – mutatott rá.