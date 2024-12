A miniszter is optimista a mezőgazdaság jövője kapcsán, el is árulta, mire alapozza

Nyitókép: Nagy István Facebook-oldala

A Világgazdaságnak adott évértékelő interjújában Nagy István úgy fogalmazott, hogy: „a gazdák bíznak a jövőben, amit az is jelez, hogy hatalmas a túligénylés a beruházási pályázatoknál.” Az agrárminiszter szerint most kell felhasználni a teljes támogatási ciklusra szánt beruházási forrást, sőt az esetleges árletörésre tett kísérleteket is igyekeznek előre megakadályozni. A lap kérdésére, hogy mennyire mennek jól a dolgok az egy évvel korábbi állapotokhoz képest, Nagy István azt felelte, hogy „ha az aszály miatt nem is lett jó a terméseredmény – több tekintetben normalizálódott a gabona- és olajosnövények piaca”. Sőt a miniszter elmondása alapján nőtt a magyar gabona exportdinamikája, ezzel együtt pedig a 2023-as esztendővel szemben az idei nyári aratás előtt nem jelentkeztek raktározási problémák.

Az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó importtilalom segíti a hazai piacot, emellett az ukrán gabonának eleve 88 százaléka tengeri útvonalon talál gazdára, ami pedig Európában köt ki, az távoli piacokat céloz meg.

Az alacsonyabb lévő gabonaárnak hála a állattenyésztés is jól teljesít, sőt az esztendő első tíz hónapjában az európai uniós összevetésben is kiemelkedő mértékben növekedett a magyar sertés-, baromfi- és tejágazat teljesítménye, ezen felül pedig a juh- és szarvasmarha-élőállat export mértéke is növekedett. Gondot okoz azonban a madárinfluenza a pulykaágazat javul.